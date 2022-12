Tragikkomödie „Ninjababy“: Zwiegespräch mit dem Embryo

Innsbruck – Das Fallen will gelernt sein, im Kampfsport ebenso wie im Leben. Und „Fallteknikk“ heißt dementsprechend auch eine preisgekrönte Graphic Novel der Norwegerin Inga Husby Sætre aus dem Jahr 2011. Die großartige Verfilmung feierte bereits bei der Berlinale 2021 Premiere. Nun kommt sie unter dem Titel „Ninjababy“ ins Kino. So nennt die 23-jährige Heldin Rakel nämlich das, was in ihrem Bauch wächst. Und zwar unbemerkt schon über sechs Monate. „Es ist ein blödes, raffiniertes Ninjababy, das glaubt, es kann es sich gemütlich machen und sich dann rausschleichen.“

Eine Abtreibung kommt so spät nicht mehr in Frage. Also überlegt Rakel, was ihre Optionen für die ungeplante Schwangerschaft sind. Und wer als Vater in Frage kommt. Leider ist es nicht der nerdig-nette Aikido-Trainer Mos, der besagte Falltechnik beherrscht. Der Einzige, der in Frage kommt, ist der Typ, den Rakel nur „Pimmeljesus“ nennt. Er ist „ein Arschloch“, weiß Rakel, die kurz von einer Welt ohne Patriarchat fantasiert, in der alle Männer vasektomiert sind. Doch in der Realität bleibt ihr nur noch eine Adoption. Blöd nur, dass im Vorbereitungskurs, in den sich Rakel einschleicht, nur reiche Rassisten sitzen. Eltern, die nur ein weißes Baby wollen, will sie ihrem Ninjababy dann doch nicht antun.