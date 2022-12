Zahl junger Opfer steigt: Laut Tirol Kliniken eigene Gewaltambulanzen für Kinder nötig

Innsbruck – Die tirol kliniken haben am Mittwoch nach der Ankündigung der Bundesregierung, Gewaltambulanzen einrichten zu wollen, auf die Notwendigkeit einer solchen Einrichtung auch für Kinder verwiesen. Seit zehn Jahren gibt es an der Innsbrucker Uniklinik eine Gewaltambulanz, wo sowohl Kinder als auch Erwachsene betreut werden. Die Verantwortlichen berichten von positiven Erfahrungen, aber auch steigenden Opferzahlen.

„Während wir in den vergangenen Jahren zwischen 50 und 60 Kinder, die Opfer von Gewalt sind, und deren Umfeld pro Jahr betreut haben, beträgt die Zahl im Jahr 2022 schon jetzt ca. 100", sagte Klaus Kapelari, Oberarzt an der Innsbrucker Kinderklinik und Leiter der Kinderschutzgruppe. Auch Thomas Beck, Psychologe und Leiter der Opferschutzgruppe, der sich um erwachsene Betroffene kümmert, bestätigte die Notwendigkeit. „Meist hat man es mit Gewaltsystemen zu tun. Die Wahrscheinlichkeit, dass gewaltbetroffene Kinder in Familien leben, in denen es auch zu anderen Formen von Gewalt kommt, ist sehr hoch. Genauso hoch ist leider auch die Wahrscheinlichkeit, dass in gewalttätigen Erwachsenen-Beziehungen auch Kinder involviert sind", sagten Beck und Kapelari.