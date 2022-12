Gut zu wissen: So vermeidet man vorweihnachtlichen Einkaufsstress

O du stressige ... In der Vorweihnachtszeit ist oft ein dickes Nervenkostüm gefragt. Psychologin Marion Seidenberger gibt Tipps, wie man die Weihnachtseinkäufe möglichst entspannt erledigt.

Insbesondere an den Einkaufssamstagen und am 8. Dezember ist traditionell sehr viel los und die Gereiztheit bei Vielen entsprechend hoch. ÖAMTC-Verkehrspsychologin Marion Seidenberger gibt Tipps, wie Stress in der Vorweihnachtszeit vermieden werden kann.