In Tirol herrscht teilweise erhebliche Lawinengefahr

Innsbruck – Oberhalb von 2200 Metern haben es Wintersportler und Alpinisten „bereits mit einer recht ungünstigen Lawinensituation zu tun", hieß es am Donnerstag vom Lawinenwarndienst Tirol, der ab dem Wochenende wieder täglich für die Europaregion Tirol, Südtirol und Trentino veröffentlicht wird. Auch die Kollegen auf Vorarlberger Seite des Arlbergs warnten am Feiertag: „Gefahrenstellen sind vor allem oberhalb circa 2200 Metern in sehr steilen Schattenhängen vorhanden."