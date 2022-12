Welche Werte einen uns, welche Wertschöpfung passt zu uns?

Wir dürfen uns jedenfalls Kühnes zutrauen. Das ist in jüngerer Zeit zweimal geglückt, erinnern sich heimische Führungskräfte in einer von mir geleiteten Feldstudie: In den Siebzigern öffneten Bildungschancen und neue Infrastruktur die mentalen und materiellen Tore zur Welt. In den Neunzigern dachte man über Gesellschaft und Natur neu nach. Impulse kamen etwa von Martha Heizer (Kirchenvolksbegehren), Felix Mitterer (Piefke-Saga), Andreas Braun (Tirol Werbung) und Reinhold Stecher (damals Bischof, auch Bergfreund, Autor).

Das Wertebündnis Bayern vereint seit zehn Jahren lokale Ideen und Fördergelder unter einem Dach. Ob Trachtenverein, Staatskanzlei, Sparkasse, muslimische Jugend, linker Gewerkschaftsflügel, die Stiftung von Ex-Fußballer Philipp Lahm: 207 Partner machen mit und haben je eine Stimme in der Vollversammlung. So spricht und streitet man in 30 Gemeinden in der „Langen Nacht der Demokratie“, Kinder erproben die Dialekte ihrer Muttersprachen, Jugendliche debattieren im Landtag. Auch in Tirol müsste so ein Büro oder Bündnis parteiübergreifend gewollt und stark verankert sein. Man würde die derzeit viel zu leisen Stimmen aus Kultur und Bildung an den Tisch holen sowie die Frauen und den Nachwuchs, aus jedem Eck Tirols. Das neue Regierungsprogramm gibt Hoffnung. Da steht, „Ein erfülltes Leben … kann Realität werden, wenn wir das Vertrauen in unsere eigenen Möglichkeiten und Stärken wiederherstellen, … wenn wir einander offen begegnen.“ Vertrauen also! Vertrauen kann man nicht e-mailen. Kein Algorithmus gestaltet Zukunft. Denn wo kommen die Leute zusammen, in guten wie in schwierigen Zeiten? Beim Reden. Und eben nur dort.