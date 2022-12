Stütz lief 2022 auf der Überholspur

Wängle – Tirols Parasportler Daniel Stütz blickt auf ein Jahr mit zahlreichen Sport-Erfolgen zurück. Höhepunkt für den Leichtathleten des SC Breitenwang war der erste internationale Einsatz nach zwei Jahren Pandemie-Pause beim World Para Athletics Grand Prix in Nottwil (SUI/Rang vier). Der 22-Jährige aus Wängle dominierte den Tiroler Alpencup mit zehn Tagessiegen und dem vierten Gesamtsieg in Folge. Bei den Staatsmeisterschaften in Linz holte der Außerferner in seiner Kategorie die Titel über 100 und 200 m sowie im Weitsprung (4,63 m).