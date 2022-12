Kellereinbrüche in Schwaz: Diebe ließen wertvolle Beute zurück

Schwaz – Nach mehreren Einbrüchen in Schwaz bittet die Polizei um Hinweise: Am Donnerstag zwischen 0 und etwa 6 Uhr brachen Unbekannte sechs Kellerabteile von Mehrparteienhäusern auf und entwendeten daraus zunächst vier E-Bikes, Ski in einem Skisack sowie eine Posaune in einem Koffer.