Denkmal fürs Entstehen und Vergehen vor dem Tiroler Landestheater

Eisvogel, Luchs, Bachforelle und Biene hat sich Medicus, der seit Jahren vornehmlich mit Glas arbeitet, als Motive dafür ausgesucht – vor allem um, was der Titel der Skulptur bereits erahnen lässt, die Gefährdung dieser heimischen Tierarten durch den menschengemachten Klimawandel in den Mittelpunkt zu rücken. Sichtbar werden die vier Motive aber nur, wenn man den Kubus in einem bestimmten Abstand langsam umrundet. Die Metapher des Entstehens und Vergehens wird hier zum Erlebnis.