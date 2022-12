Die gute Geschichte: Väterchen Frost soll ein Stück Heimat bringen

Mit einem russischsprachigen Kindertheater will Julia Berger Geflüchteten aus Osteuropa Weihnachten verschönern.

Kufstein – Jenen helfen, die aus ihrer Heimat fliehen mussten – das ist Julia Berger schon lange ein Anliegen. Daher engagiert sich die 42-Jährige bei den Tiroler Sozialen Diensten in der Koordination der Freiwilligenarbeit. Bei der Betreuung von Vertriebenen aus der Ukraine kam ihr eine Idee: Mit einer russischsprachigen Theatervorführung diesen Sonntag will sie Kindern die Vorweihnachtszeit verschönern.

Ein Theater aus München erzählt in zwei Vorstellungen im Komma Wörgl mit „Waldwunder“ jeweils die Geschichte von Väterchen Frost – eine dem Weihnachtsmann ähnelnde Figur aus der slawischen Mythologie – und seiner Enkelin Snegurotschka (Schneeflocke). Neben Geflüchteten aus der Ukraine will die zweifache Mutter damit „alle, die Russisch verstehen“, einladen. Und das hat einen persönlichen Hintergrund.

Vor 22 Jahren verließ Berger ihre Heimat in Charkiw, Ukraine, weil sie für sich „keine Zukunft“ in ihrem Land sah. „Der Krieg läuft schon seit vielen Jahren, man hat nur die Augen zugemacht.“ Dass die Konflikte derart eskalieren wie seit Februar, damit habe sie allerdings nicht gerechnet.

In ihrer Wahlheimat Kufstein initiierte die Dolmetscherin und Eventmanagerin vor einigen Jahren Kurse für Russisch als Muttersprache. 125 Kinder nutzen heute tirolweit das Angebot, allein in Kufstein sind es 25. Nach dem Zerfall der Sowjetunion bauten sich viele ein neues Leben in Österreich auf, argumentiert die nun österreichische Staatsbürgerin: „Es gibt viele, die hier geboren sind, die gerne Russisch lernen wollen.“