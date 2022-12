Nobelpreisträger Anton Zeilinger erhält Ehrendoktorat der Uni Innsbruck

Am Samstag erhält Anton Zeilinger den Nobelpreis für Physik. Auch die Universität Innsbruck ehrt den Wissenschafter, der in den 1990ern hier tätig war.

„Anton Zeilingers wissenschaftliche Erfolge waren entscheidende Impulse für den Ausbau der Quantenphysik in Innsbruck und Wien. Diese Entwicklung hat wesentlich zum gegenwärtigen Weltruf Österreichs in diesem zukunftsträchtigen Fachbereich beigetragen“, sagte Rektor Tilmann Märk. Mehr als 20 international beachtete Forschungsgruppen im Bereich der Quantenphysik arbeiten derzeit an der Universität Innsbruck. Aber nicht nur die wissenschaftlichen Durchbrüche, die Zeilinger erzielt hat, zeichneten ihn aus. Er habe es auch verstanden, „die komplexen Fragen, mit denen er sich beschäftigt, in Bilder zu übersetzen, die seine Forschung auch für Laien zugänglich und interessant gemacht haben“.