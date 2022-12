Ukraine, Corona und kuriose Fragen: Das wollten die Österreicher 2022 von Google wissen

Laut Google-Auswertung bewegte der Krieg in der Ukraine die Österreicherinnen und Österreicher heuer besonders. Auch in den Top 10 der meistgesuchten Begriffe befinden sich die Corona-Impfung und die WM in Katar. Kurioses Highlight des Rückblicks ist das Ranking der beliebtesten Was- und Wie-Fragen.

Innsbruck – Was hat die Österreicherinnen und Österreicher im Jahr 2022 besonders bewegt bzw. interessiert? Aufschluss darüber gibt auch heuer wieder der Jahresrückblick des Internetriesen Google. Während im Vorjahr die Fußball-EM das gefragteste Thema der Userinnen und User war, führt heuer die Ukraine das Ranking der meistgesuchten Begriffe an. Dahinter folgen die Corona-Impfung und wieder Fußball, heuer allerdings die WM. Auch die meistgestellten Fragen wurden ausgewertet – sie sind auch dieses Mal an Kuriosität kaum zu überbieten.

„Die Pandemie ist nach wie vor ein wichtiges Thema und war nach 'Ukraine' weiterhin am stärksten gefragt. Auch die WM in Katar hat es noch aufs Stockerl geschafft, nicht zuletzt, weil sie sehr kontrovers diskutiert wird“, wurde Wolfgang Fasching-Kapfenberger, Pressesprecher von Google Austria, am Mittwoch in einer Aussendung zitiert.

Die Top 10 Suchbegriffe des Jahres in Österreich Ukraine Corona-Impfung in meiner Nähe WM Olympia Dominic Thiem Bundespräsidentenwahl Affenpocken Vladimir Putin Russland Klimawandel Google erstellt die Jahrestrends „Year in Search“ auf Basis von mehr als einer Billion Suchanfragen, die jedes Jahr verarbeitet werden. Alle vorgestellten Kategorien beinhalten die „most trending searches“ Österreichs, also jene Suchbegriffe, die im Vergleich zum Vorjahr am stärksten angestiegen sind.

▶️ Die größten Themen 2022:

😞 Krieg und Krisen:

2022 stand klar der Ukraine-Krieg im Fokus der Google-Suchen der Österreicherinnen und Österreicher. „Wie groß das Interesse daran war, zeigen die einzelnen Suchbegriffe, denn es wurde nicht nur nach dem Aggressor gesucht, sondern auch nach einzelnen ukrainischen Städten wie Mariupol”, so Google-Sprecher Fasching-Kapfenberger. Folgende Suchbegriffe schafften es in diesem Zusammenhang ins Ranking:

Die Top 10 Suchbegriffe zum Ukraine-Krieg Ukraine Vladimir Putin Russland NATO Rubel Kurs Kiew Tschernobyl Belarus SWIFT Mariupol

🦠 Corona – Impfmöglichkeiten im Fokus:

Covid-19 blieb ein wichtiges Thema, im Unterschied zu 2021 führte aber nicht mehr der Begriff „Corona" die Liste an, vielmehr wurde nach der Impfung gesucht. Auf den ersten fünf Plätzen finden sich „Corona-Impfung in meiner Nähe", „Impfpflicht", „Valneva Aktie", „Grüner Pass" und „Omikron Symptome".

Die Top 10 Suchbegriffe zur Corona-Pandemie Corona-Impfung in meiner Nähe Impfpflicht Valneva Aktie Grüner Pass Omikron Symptome Novavax CT Wert Corona Impfquote Maskenpflicht Impflotterie

⚽️ Sport-Events

2022 zeigt sich als ein sportliches Jahr, das von mehreren Großereignissen geprägt war. Die WM weckte neben den Olympischen Winterspielen das meiste Suchinteresse. Auch die UEFA Nations League sorgte in Österreich für Nervenkitzel. Auch heuer zeigt sich, dass österreichische Userinnen und User nicht nur Fußball-, sondern auch große Tennis-Fans sind. Insgesamt schaffen es gleich fünf Tennisturniere in die Top 10: Australian Open, Wimbledon und US Open, gefolgt von Kitzbühel und den French Open

Die Top 10 der Sport-Events WM Olympia Australian Open Nations League Wimbledon US Open Frauen EM Kitzbühel Tennis Super Bowl French Open

🌡️ Klima-, Umwelt- und Energiethemen

Ein Trend waren Anfragen zu Klima, Umwelt und Energie, die häufigsten Suchen hier betrafen „Klimawandel", „Klimabonus", „Spritpreisrechner", „Wien Energie" und „EVN". „Energiekostenausgleich" und „Strompreisbremse" schafften die Plätze neun und zehn.

Die Top 10 Suchbegriffe zu Klima, Umwelt & Energie Klimawandel Klimabonus Spritpreisrechner Wien Energie EVN Ölpreis Pellets Preis ÖMAG Energiekostenausgleich Strompreisbremse

📰 Schlagzeilen, die bewegten

Unter den Nachrichten verzeichnete die Bundespräsidentenwahl den stärksten Anstieg in den Suchanfragen, berichtete der Google Austria-Sprecher. Neben der „Kalten Progression" und „Ragweed" schaffte es noch „Volksbegehren" auf einen Spitzenplatz.

Top 10 Nachrichtenthemen in Österreich Bundespräsidentenwahl Kalte Progression Ragweed Volksbegehren Sonnenfinsternis Ferrero Rückruf Landtagswahl Tirol Reparaturbonus Gemeinderatswahlen Tirol Pensionserhöhung 2023

News & Schlagzeilen International Katar Tonga Taiwan Aphasie Kasachstan Midterm Elections Bibi und Julian Whatsapp Störung Ramsay Hunt Syndrom Nosferatu Spinne

💬 Persönlichkeiten aus dem In- und Ausland

Die Top 10 der internationalen Personen waren 2022 eine bunte Mischung an Persönlichkeiten aus Politik, Sport und Kultur. An der Spitze steht der russische Präsident Wladimir Putin, gefolgt von Tennis-Ass Novak Djokovic und dem Hollywood-Ex-Paar Johnny Depp und Amber Heard. Die Skandal-Ohrfeige bei der Oscar-Nacht ist mit Suchen nach Will Smith und Chris Rock vertreten.

Personen des Jahres International Vladimir Putin Novak Djokovic Johnny Depp Amber Heard Will Smith Rafael Nadal Sanna Marin Chris Rock Boris Becker Chris Hemsworth

Auf dem zweiten Stockerlplatz hinter Tennisstar Thiem unter den viel gesuchten heimischen Prominenten landete Snowboard-Olympiasiegerin Anna Gasser.

Personen des Jahres Österreich Dominic Thiem Anna Gasser Valerie Huber Franz Klammer Gerald Grosz Tassilo Wallentin Johannes Rauch Melissa Naschenweng Tara Tabitha Dominic Wlazny

✝️ Prominente Todesfälle

Von einigen prominenten Persönlichkeiten musste heuer Abschied genommen werden: Die Nachrichten über den Tod von Didi Mateschitz, Queen Elizabeth II. und Willi Resetarits bewegten die Österreichinnen und Österreicher am meisten.

Meistgesuchte Abschiede Didi Mateschitz Queen Elizabeth II Willi Resetarits Anne Heche Aaron Carter Olivia Newton John Bob Saget Taylor Hawkins Ivana Trump Heidi Horten

❓ Die größten Fragen des Jahres

Auch die meist gestellten Fragen werden von Google ausgewertet. Bei den Was-Fragen steht Corona weiterhin an erster Stelle. Die User fragten sich, was sie machen können, sobald sie Covid-19 positiv sind.

Zusätzlich dominierte der Ukraine-Krieg die Fragestellungen: gesucht wurde nach der NATO, Sanktionen, Oligarch und Putin. Viele User beschäftigte ebenfalls der Klimabonus, vor allem wenn sie ihn nicht erhalten haben. Dieser schafft es aufgrund des österreichweiten Interesses auf Platz drei.

Die Top 10 „Was“-Fragen des Jahres Corona positiv – was tun? Was ist die NATO? Was tun – Klimabonus nicht erhalten? Was ist ein Oligarch? Was sind Sanktionen? Was will Putin? Was sind Affenpocken? Was ist neu an iOS16? Was kostet 1 kWh Strom? Was passiert am 24. September 2022?

Eine eigene Kategorie sind „Wie-Fragen", hier dominierte „Wie lange gilt ein PCR-Test?" vor „Wie alt ist Putin?" und „Wie lange gilt genesen?" Auch bei den „Was-Fragen" stand Corona ganz oben: „Corona positiv – was tun?" landete vor „Was ist die NATO?" und dem Klimabonus, vor allem weil User ihn noch nicht erhalten hatten.

Die Top 10 „Wie“-Fragen des Jahres Wie lange gilt ein PCR-Test? Wie alt ist Putin? Wie lange gilt genesen? Wie tief ist der Ozean? Wie lange gilt der grüne Pass? Wie ist Willi Resetarits gestorben? Wie weit ist die Ukraine von Österreich entfernt? Wie alt ist Nena? Wie lange leben Zwerge? Wie viele Einwohner hat Russland?

Aus allen als Fragen formulierten Suchen wurde ein „Best of“ präsentiert, darunter das in der Früh gern gestellte „Warum bin ich so müde?“. Weiters wollten viele Menschen wissen, wo der schiefe Turm von Pisa steht und warum sie denn kein Corona bekommen. Auch ins Ranking schaffte es „Warum wurden Fake Lashes erfunden?“

Best of W-Fragen Warum bin ich so müde? Wo steht der schiefe Turm von Pisa? Warum bekomme ich kein Corona? Warum leckt mein Hund mich ständig ab? Warum wurden Fake Lashes erfunden?