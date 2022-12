43-Jähriger in Sölden bei Zusammenstoß mit anderem Skifahrer verletzt

Sölden – Bei einer Kollision auf der Piste Nr. 3 am Gaislachkogel in Sölden ist am Freitag ein 43-jähriger Skifahrer verletzt worden. Der Mann prallte gegen 12.15 Uhr aus unbekannter Ursache frontal mit einem 29-jährigen Skifahrer zusammen und erlitt dabei eine Kopfverletzung sowie mehrere Prellungen.