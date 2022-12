Haie feierten bei der Ladies Night „50er“ und „100er“

Den Damen wurde am Freitag bei freiem Eintritt und der Ladies Night, zu der die Innsbrucke Haie in der Tiwag-Arena geladen hatten, warm ums Herz. Und zum Schluss gab es beim Verlassen der Halle auch noch ein Blümchen mit auf den Weg.

Innsbruck – Auf dem Eis hätten die Innsbrucker Haie ohne drei verletzte Tiroler (Jakubitzka, Feldner, Winkler) bei einem guten halben Dutzend an Großchancen im ersten Drittel schon einen ganzen „Strauß“ an Toren verteilen können. Im Gegensatz zu vielen anderen Spielen in dieser Saison fehlte aber die Effizienz und so stand es gegen Asiago nach 20 Minuten nach Treffern von Jamal Watson (3.) und Senna Peeters (8.) nur 2:0. Bei den Versuchen der Gäste war HCI-Goalie René Swette auf seinem Posten.

Der 17. Saisonsieg und neunte vor eigenem Publikum geriet im letzten Drittel beim neuerlichen Sprung an die Tabellenspitze nicht mehr in Gefahr. Simon Bourque setzte ins verwaiste Gehäuse den 5:2-Schlusspunkt (58.). „Am Endes Tages war es ein verdienter Sieg, an dem es nichts zu rütteln gab“, schloss Shaw. Am Sonntag spielen die Innsbrucker in Salzburg vor.