England sieht sich für den weltmeisterlichen Ansturm gerüstet

Titelverteidiger Frankreich oder England: Ein Topteam des bisherigen Fußball-WM-Verlaufes muss am Samstag (20.00 Uhr) die eigenen Titelhoffnungen in Katar begraben. Die Franzosen nehmen den mit Spannung erwarteten Viertelfinal-Schlager als leichter Favorit in Angriff, vor allem auch dank Kylian Mbappe, der am besten Wege ist die Turnier-Torjägerkrone zu holen.