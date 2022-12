Unfälle im Unterland: Autos überschlugen sich und landeten am Dach

Bei winterlichen Fahrverhältnissen kamen am Sonntag in Kirchdorf und Angerberg Autos von der Fahrbahn ab. Zwei Verletzte waren die Folge.

Kirchdorf, Angerberg – Zu einem spektakulären Unfall kam es am Sonntagvormittag auf der Landesstraße in Kirchdorf. Ein Fahrzeuglenker (50) kam aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Pkw landete in einer angrenzenden Wiese auf dem Dach, der Lenker wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst, die Polizei und der Abschleppdienst standen im Einsatz.