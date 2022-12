Frauen, die Berge bewegen, eine Bühne bieten

Innsbruck – Seit 2002 wird am 11. Dezember der Internationale Tag der Berge gefeiert. Zum achten Mal veranstaltet die Alpenkonvention aus diesem Anlass die Kulturinitiative „Berge lesen“. Gestartet wurde die Veranstaltungsreihe Ende November in Innsbruck. Erstmals gibt es heuer auch Veranstaltungen außerhalb Europas: Am 5. Dezember etwa fand in Kathmandu, Nepal, ein Abend zum Thema „Alps meet Hindu Kusch Himalaya“ statt. Insgesamt sind bei „Berge lesen“ rund 80 Veranstaltungen angesetzt.