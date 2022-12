Künstlerin Anna Boghiguian: Eine Nomadin mit Gespür für das Revolutionäre

Die ägyptische Künstlerin Anna Boghiguian hat im Kunsthaus Bregenz die ideale Bühne gefunden, um ihre „Period of Change“ opulent in Szene zu setzen.

Bregenz –Anna Boghiguian bezeichnet sich selbst als „nomadisch arbeitende Künstlerin mit Affinität zur Literatur“. Ist die 1946 in Kairo geborene Malerin mit armenischen Wurzeln und kanadischem Pass doch eine, die, seit sie denken kann, zwischen den Kulturen und Kontinenten switcht. In der großen weiten Kunstwelt ist sie erstmals 2015 mit ihrer spektakulären Bespielung des armenischen Pavillons bei der venezianischen Biennale aufgetaucht, um nun das Kunsthaus Bregenz mit ihrer ebenso betörenden wie verstörenden Kunst zu bespielen.

In einen Ort verwandelt, an dem die Augen genauso wie das Hirn voll auf ihre Rechnung kommen. Taucht Boghiguian in ihrer Kunst doch ganz tief in die Geschichte ein, zelebriert allerdings in einem Setting, das partiell verführerisch-spielerisch daherkommt. Wenn sie etwa im ersten Obergeschoß lebensgroße, delikat mit Wachsfarben bemalte Pappfiguren über einem schwarzweiß verspiegelten Schachbrett baumeln lässt. Angetreten zum tödlichen „Chess Game“ sind u. a. Marie Antoinette und ihre Mutter Maria Theresia genauso wie Egon Schiele (mit Mundschutz), Erzherzog Franz Ferdinand, Freud, Tolstoi und Nietzsche, Aribert Heim oder Josephine Baker. Prägende ProtagonistInnen politischer, gesellschaftlicher, künstlerischer oder geistiger Verwerfungen aus unserer näheren und ferneren Vergangenheit, stilisiert zu ephemeren Marionetten, die durch den leisesten Luftzug ihre Position ändern.