Diesmal war Braathen schneller: Feller wieder starker Zweiter

Der Norweger Lucas Braathen holte sich am Sonntag beim Slalom in Val d'Isere mit einer beeindruckenden Fahrt seinen dritten Weltcupsieg. Der Tiroler Manuel Feller wurde wie am Vortag im Riesentorlauf Zweiter. Loic Meillard (SUI) komplettierte das Podest.

Val d'Isere – Im ersten Männer-Slalom des Ski-Weltcup-Winters hat sich Lucas Braathen den Sieg geholt. Der Norweger verwies am Sonntag in Val d'Isere Manuel Feller um 0,84 Sekunden auf den zweiten Platz, Dritter war der Schweizer Loic Meillard (+0,98). Für den Tiroler Feller war es der zweite Podestplatz in Frankreich binnen 24 Stunden, am Vortag war er schon im Riesentorlauf auf den zweiten Rang gefahren. Mit Marco Schwarz (+1,87) kam ein zweiter ÖSV-Athlet als Neunter in die Top Ten.