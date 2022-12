Ötztaler „Skinfluencer“ hat mehr als 650 Paar Ski aus allen Epochen gesammelt

Vor ein paar Jahren fand er allerdings Opas alte Skier im Haus – und die weckten Interesse und Sammelleidenschaft. „Skifahren ist bei den meisten mit positiven Erlebnissen verbunden“, sagt er. Im und rund uns Haus in Sautens stehen, drängeln und stapeln sie sich. In einem Raum neben dem Hühnerstall quellt ein Raum beinahe über. „Ja, so 650 bis 700 Paar werden es schon sein“, sagt er. Und zu den Skiern gehören natürlich auch Skiausrüstung, Mützen, Helme, Handschuhe oder Brillen. Und auch eine ausrangierte Gondel darf nicht fehlen. Vor drei Jahren meldete er sich auf Facebook an, etwas später auf Instagram – als „Skinfluencer“ zeigt er seine Erwerbungen und führt sie vor.