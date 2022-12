Jetzt wird's zapfig: Bis zu -20 Grad in den kommenden Tagen

Die kommenden Nächte werden in Tirol richtig kalt. Zwischen -10 und -20 Grad könnte es laut Experten von Ubimet abkühlen. Ab Mittwoch ist dann die Gefahr von Glätte erhöht, weil es zu gefrierendem Regen kommen könnte.

Innsbruck – Nach dem Schnee kommt die Kälte: In den nächsten Tagen stehen den Tirolerinnen und Tirolern zapfige Temperaturen ins Haus. Gerade erst hat Tief „Birgit" weite Teile Österreichs in ein weißes Kleid gehüllt, da sorgen Wind und Kaltluft vor allem in den Nächten für Frost. Ab Sonntagnacht stehen die vorerst kältesten Nächte des noch jungen Winters bevor. Die Experten von Ubimet sehen im Bergland bis zu -20 Grad auf uns zukommen. Im Flachland dürften sich die Temperaturen zwischen -5 und -10 Grad bewegen.

Zur Wochenmitte steht dann schon das nächste Tief vor der Tür. Das führt zusammen mit der Kälte zu einer gefährlichen Kombi: Durch gefrierenden Regen droht extreme Glätte auf den Straßen. Am Freitag gibt es dann voraussichtlich noch einmal eine Ladung Schnee.

Tief abgezogen, jetzt wird es kalt

Das wetterbestimmende Tief ist in den vergangenen Stunden von Italien über den Balkan nach Rumänien gezogen und hat Österreich mit feuchter Mittelmeerluft versorgt. Verbreitet sind ein paar Zentimeter Neuschnee zusammengekommen, maximal angezuckert zeigt sich die Landschaft vom Süden der Steiermark bis zum Weinviertel. Lokal können sich die Neuschneemengen durchaus sehen lassen, Salzburg und Innsbruck melden beispielsweise zehn Zentimeter.

Im Vergleich zu den Prognosen waren die Neuschneemengen aber in Summe doch deutlich reduziert. Die Zugbahn des Tiefs lag zu weit im Osten, als dass es auch bei uns für mehr Neuschnee gereicht hätte. Das Tief verlagert sich bis morgen zum Baltikum und verliert daher an Einfluss auf unser Wetter.

© Ubimet

Wetterberuhigung mit polarer Kaltluft

Jetzt sorgt ein Zwischenhoch für eine spürbare Wetterberuhigung, in der eingeflossenen polaren Kaltluft drohen jedoch dank sternenklarem Himmel und schwachem Wind zwei landesweit eisige Nächte. Frostig wird es im ganzen Land, im Donauraum, im Osten und Südosten sinken die Temperaturen meist auf -5 bis -10 Grad. Noch deutlich kälter wird es in den Alpen, hier stellt sich mit -20 bis -10 Grad strenger Nachtfrost ein.

Laut Ubimet handelt es sich um die ersten Frostnächte in diesem Winter, von Rekorden für Dezember sind wir aber noch etwas entfernt: Im Hochgebirge liegt dieser bei -33,0 Grad auf dem Sonnblick (28. Dezember 1887), in den bewohnten Regionen bei -29,8 Grad in Aigen/Ennstal (3.Dezember 1973).

Nicht nur die Nächte werden kalt. Auch tagsüber verharren die Temperaturen in den kommenden Tagen oft im Frostbereich, -7 bis 0 Grad sind meist das Höchste der Gefühle. Einzig im Osten und Südosten schaffen es die Temperaturen so gerade eben über den Gefrierpunkt.

Trockener Wochenstart

Entlang der Alpennordseite sowie im Norden und Osten wechseln Sonne und Wolken zu Beginn der Woche ab. Einzelne Schneeschauer sind hier vorwiegend im Bergland möglich, meist ist es aber schon trocken. Im Süden gibt es zunächst ein paar Nebelfelder in den Beckenlagen, tagsüber scheint dort aber die Sonne oft ungestört. Der Wind bläst vor allem im Osten noch mäßig bis lebhaft aus West. Die Frühtemperaturen betragen minus zehn bis minus zwei Grad, in schneebedeckten Tälern auch bis minus 15 Grad, die Tageshöchstwerte sind mit minus fünf bis plus zwei Grad erreicht, am wärmsten ist es im Südosten.

In Tirol und Voralrberg ziehen am Dienstag dichte Wolkenfelder auf. Überall sonst verläuft der Großteil des Tages aber sehr sonnig, lokale Nebelfelder im Alpenvorland sowie in südlichen Beckenlagen lichten sich allmählich. Erst im Laufe des Nachmittages ziehen generell von Westen und Südwesten her zunächst hohe, später auch dichte Wolkenfelder auf. Der Wind weht meist nur schwach aus Ost bis Süd. Minus 15 bis minus fünf Grad zeigt das Thermometer in der Früh, in einigen Alpentälern auch darunter, am Tag maximal minus sechs bis plus ein Grad.

Neues Tief am Mittwoch

Am Mittwoch kündigt sich bereits das nächste Tief an, das von Frankreich über Deutschland nach Polen zieht. Nördlich des Alpenhauptkammes sowie im Norden und Osten bleibt der Himmel, von wenigen Ausnahmen abgesehen, bis zum Abend wolkenverhangen. Bei einer Schneefallgrenze zwischen tiefen Lagen im äußersten Osten und rund 1000 Meter Seehöhe im Westen regnet und schneit es hier außerdem zeitweise. Dieses Mal dürfte also nicht Schnee das beherrschende Thema sein, sondern viel mehr gefrierender Regen mit entsprechend hoher Glättegefahr. Mit dem Tief schiebt sich nämlich milde Luft über die bestehende Kaltluft, von Vorarlberg bis ins östliche Flachland ist gefrierender Regen die Folge.

Die Frühtemperaturen rangieren zwischen minus acht und minus ein Grad. Die Tageshöchsttemperaturen sind mit minus drei bis plus sieben Grad erreicht, am mildesten ist es in den Föhntälern an der Alpennordseite. Der genaue Ablauf ist aber noch unsicher, ebenso die nachfolgenden Tage. Die Chancen auf eine Ladung Neuschnee ab Donnerstag/Freitag stehen aber hoch.

In einer west- bis südwestlichen Anströmung halten sich am Donnerstag zunächst vor allem am und nördlich des Hauptkammes zahlreiche Wolken und örtlich schneit oder regnet es ein wenig. Die Schneefallgrenze liegt allgemein zwischen tiefen Lagen ganz im Norden und über 1000 Meter in Richtung Westen. Nachmittags trocknet es immer öfter ab und vor allem in der Osthälfte dürften sich auch ein paar Sonnenfenster ausgehen. Südlich des Alpenhauptkammes sowie auch im Südosten und teils im Westen Österreichs zeigt sich vorerst noch zeitweise die Sonne, ehe nachmittags und abends von Südwesten Wolken, Schnee- und Regenschauer aufziehen. Der Wind weht durchwegs schwach. Minus sechs bis plus zwei Grad zeigt das Thermometer in der Früh, minus zwei bis plus fünf Grad am Nachmittag. Noch milder ist es mit Föhneinwirkung im Westen.