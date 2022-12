„Die geheimste Erinnerung der Menschen“: Lesend durchs Labyrinth

Innsbruck – Für kurze Zeit war T. C. Elimane berühmt. Paris’ literarischer Betrieb feierte ihn als „schwarzen Rimbaud“ und sein Buch „Das Labyrinth des Unmenschlichen“ als großen Zeitroman. Das war, jedenfalls in Mohamed Mbougar Sarrs Buch „Die geheimste Erinnerung der Menschen“, im Jahr 1938. Einen rassistisch motivierten Betrugsvorwurf später verschwanden Elimane und sein Buch aus der Öffentlichkeit – und wurden vergessen. Gut acht Jahrzehnte später stößt Diégane – auch er Schriftsteller senegalesischer Herkunft – auf das verschollene Skandalbuch. Er macht sich auf die Suche, in Paris und Amsterdam, Buenos Aires und Dakar.