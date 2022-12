Tiroler Adventsingen: Kinder als Licht der Hoffnung

Innsbruck – Das Adventsingen des Tiroler Volksmusikvereins ist eine nicht mehr wegzudenkende kulturelle Einrichtung in Tirol. Die Kombination aus traditioneller Volksmusik und szenischem Spiel berührt zutiefst und beschert seelische Regung bei Jung und Alt. Nach Corona-bedingter zweijähriger Pause war es nun endlich wieder so weit. Unter der Leitung von Peter Margreiter und Peter Kostner versetzten VolksmusikantInnen und SängerInnen aus Nord-, Süd- und Osttirol am Wochenende das Publikum im Congress Innsbruck in die der Adventzeit zugeschriebene Stimmung der hoffnungsvoll freudigen Erwartung. Einmal mehr war es die Autorin Angelica Ladurner, die mit ihrem Text „Zuflucht ins Licht“, Traditionelles mit Aktuellem verbindend, einen inhaltlichen Rahmen vorgab.