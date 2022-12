Halbgeschwister bezichtigen Herzogin Meghan der Lüge

Santa Barbara – Kein ruhiger Hochzeitswalzer, sondern ein sehr lebhafter Tanz belegt wohl, dass Prinz Harry und Herzogin Meghan nie wirklich in das enge Etiketten-Korsett des englischen Königshauses gepasst haben. Im neuen Trailer für den mit Spannung erwarteten zweiten Teil von „Harry und Meghan“ wird eine Tanzeinlage, offenbar bei ihrem privaten Hochzeitsempfang in Frogmore House auf Schloss Windsor, gezeigt. Meghan erzählt von ihrem ersten Tanz, dass es so viel Spaß gemacht habe. „Wir drehten uns einfach wie ein Wirbelwind. Es war so großartig.“