Kocher drängt auf Verbesserung der Handelsbeziehungen mit USA

Wien – Der Welthandel ist in Bewegung. Von den Folgen des russischen Kriegs gegen die Ukraine über den Handelsstreit Europas mit Amerika, Sorgen wegen China bis hin zu ganz neuen Handelsallianzen – es verschiebt sich gerade einiges. Mit wem will und soll Österreich vor diesem Hintergrund in der Zukunft Handel treiben? Wer soll die Waren und Dienstleistungen der heimischen Firmen rund um den Globus kaufen? Die TT hat bei Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) nachgefragt, welche Handelsallianzen in Zukunft für Österreich wichtig sein sollen – und mit welchen Staaten und Regionen die Aktivitäten verstärkt oder zurückgeschraubt werden sollen. „Von großer Bedeutung ist die weitere Verbesserung und Ausgestaltung der Handelsbeziehungen mit den USA“, lässt Kocher hier aufhorchen. Die Vereinigten Staaten seien Österreichs drittwichtigster Handelspartner, so der Wirtschaftsminister. Er verweist darauf, dass aktuell die Gespräche im Rahmen des so genannten TTC, des Trade und Technology Council, laufen.