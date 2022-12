Dragons nicht zu stoppen: Auch Schopf glänzt beim HC Kufstein

Feldkirch – Mit dem sechsten Sieg in Folge (7:3 in Feldkirch) ließ der HC Kufstein am Samstag in der Österreichischen Eishockey-Liga auch die Konkurrenz aus Kundl und Wattens durchatmen. Dieses Duo möchte den unterlegenen Vorarlbergern noch Platz drei und damit den Play-off-Einzug streitig machen. Beim Spitzenreiter in Kufstein sind die tschechischen Neuzugänge David Hrazdira und Martin Kosnar in aller Munde. Dabei spielt auch Robert Schopf (sechs Tore, 17 Vorlagen) eine famose Saison. „Es könnte nicht besser laufen. Momentan macht es sehr viel Spaß“, fühlt sich der 33-jährige Angreifer aktuell pudelwohl.