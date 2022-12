Sarah Connor wettert nach fiesem Gottschalk-Kommentar: „Alte weiße Männer‟

Sarah Connor musste krankheitsbedingt ihren Auftritt beim RTL-Jahresrückblick absagen. Moderator Thomas Gottschalk kommentierte dies mit einem unlustigen Spruch. Die Sängerin schlug via Instagram zurück.

Köln ‒ Thomas Gottschalk sorgte wieder mal mit einem seiner flapsigen Sprüche für Kopfschütteln und teils heftige Reaktionen im Netz. Der Entertainer moderierte am Sonntagabend gemeinsam mit dem früheren deutschen Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg den RTL-Jahresrückblick „Menschen, Bilder, Emotionen‟.

Als prominente Gäste waren in der rund dreistündigen Sendung unter anderem Marius Müller-Westernhagen, Wotan Wilke Möhring und die Fußballerinnen Alexandra Popp und Lena Oberdorf zu sehen. Auch die Sängerin Sarah Connor war ursprünglich angekündigt gewesen. Sie musste aufgrund der aktuellen Krankheitswelle ihren Live-Auftritt absagen und wurde nur telefonisch ins Studio zugeschaltet.

Und was sagte Gottschalk dazu: „Es war ein Scheiß-Jahr, aber es gibt auch gute Nachrichten. Sarah Connor hat abgesagt.‟

Die Angesprochene war erst einmal richtig baff und konnte in der Sendung gar nicht richtig reagieren, meldete sich aber kurze Zeit später via Instagram sichtlich verwirrt. „Ok, was war das denn eben? Wahrscheinlich passiert alles aus einem Grund.‟