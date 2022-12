Unsicherheiten um die Imster Gefahrenzonen

Imst – Es sind zwei Hochwasser-Szenarien, welche der Bezirkshauptstadt Imst gefährlich werden könnten. Und zwei verschiedene „Baustellen“. An einer, mit Schinterbach und Malchbach durch das Stadtgebiet, arbeitet die Wildbachverbauung bereits seit dem vergangenem Jahr. Anders verhält es sich am Pigerbach, der alle Gewässer aus dem Gurgltal in den Inn weiterleitet. Hier braucht es noch den Gefahrenzonenplan, der von der Abteilung Wasserwirtschaft zur Auflage in die betroffenen Gemeinden übersandt wurde. Binnen der Stellungnahmefrist meldeten sich auch die Stadt Imst und der größte Arbeitgeber im Bezirk, die Pfeifer Group, zu Wort. Tenor: Es liegen zu wenig Daten vor.

Für den Imster Stadtchef Stefan Weirather sind es in erster Linie zwei Fragen: Erstens, wie sieht das Niederschlagsereignis aus? Und zweitens, mit welcher Hochwasserwelle muss am Unterlauf des Pigers gerechnet werden? Für die Stadt Imst ist nämlich die Bedrohung durch die beiden Bäche in der Innenstadt eine realistische: 90 m³ pro Sekunde könnten da durch die Stadt schießen. Deshalb wurde bereits im Vorjahr mit den beiden Rückhaltebecken bei der Pfadfinderhütte und beim Stapfwerk ein erster Schutz vor dem Geschiebe errichtet. Heuer hat man damit begonnen, das Gerinne durch die Stadt zu sanieren. „Sehr aufwändig“, sagt Weirather, denn diese „paar hundert Meter kosten allein fünf Millionen Euro“.

Das Wasser aus der Stadt in den Piger ist freilich entscheidend, denn an seiner engsten Stelle kann das Bachbett nur 45 m³ „schlucken“. Bis zu 109 m³ werden angenommen. Hier würde alles übergehen – was in den Plänen eine Überschwemmung von bis zu 1,80 m am tiefsten Punkt im Bereich des Agrarzentrums bedeuten würde. „Wir möchten auch wissen, wie viel der Durchlass unter der Autobahn ableiten kann“, so der Stadtchef. Die Abteilung Wasserwirtschaft des Landes werde jedenfalls diese Woche Vertreter nach Imst schicken, um offene Fragen zu klären.