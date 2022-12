Skibo-Tour spornt zu Höhenmetern an

Lienz – Skitour ist nicht gleich Skitour: Man kann am 29. Jänner am Hochstein im eigenen Tempo eine Skiwanderung in der Natur zurücklegen und nach der Einkehr in der Hütte die Abfahrt über eine präparierte Piste von der Sternalm genießen; oder man startet am 26. Februar zum Laserzlauf. Im zweiten Fall sollte man auf Aufstiege im hochalpinen Bereich sowie auf anspruchsvolle Abfahrten im freien Gelände gut vorbereitet sein, Tragepassagen inklusive. Für die Strapazen belohnt einen jedenfalls der Blick vom Laserztörl, bevor man bei diesem Hochgebirgslauf für Tourenski die Distanz von 1820 Höhenmetern zurückgelegt hat.