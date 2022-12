„Unsportliche“ Klauseln von Fitnesscenter sind illegal

Hintergrund: Zu den Mitgliedsbeiträgen verrechnen Fitnesscenter ihren Kunden oft zusätzlich Entgelte. Die diversen Fitnessstudios sind kreativ in den Bezeichnungen für diese Zusatzkosten, etwa Verwaltungspauschale, Anmeldegebühr, Aktivierungsgebühr, Chipgebühr oder Hygienepauschale oder auch eine neu eingeführte Energiekostenpauschale: So kündigte die Fitnessstudiokette Clever fit per SMS oder E-Mail im September 2022 gegenüber den Kunden an, dass sie wegen der gestiegenen Preise eine „einmalige Energiekostenpauschale von 29,90 Euro“ verrechnen werde. Der OGH schiebt auch dieser Praxis nun einen Riegel vor.