Tiroler Beratungsstelle für Gewaltprävention zog Bilanz: Meist schlägt der eigene Partner zu

In der Tiroler Beratungsstelle für Gewaltprävention wurden bislang über 700 Menschen betreut, gegen die ein Betretungsverbot bestand.

Hall i. T. – Seit Herbst vergangenen Jahres müssen sich Menschen, gegen die ein Betretungs- oder Annäherungsverbot verhängt wird, bei der eigens geschaffenen Tiroler Beratungsstelle für Gewaltprävention melden. Die Verantwortlichen zogen gestern bei einem Pressegespräch in Hall in Tirol erstmals Bilanz.

Mehr als 700 Gefährder und Gefährderinnen wurden bislang betreut, wobei zirka 90 Prozent davon Männer waren, sagte der Geschäftsführer des Tiroler Psychosozialen Pflegedienstes (PSP), Leo Alber. Der PSP betreibt das Präventionsangebot im Auftrag des Bundesministeriums für Inneres. Wie Alber erklärte, kam es in 46 Prozent der aufgeschlagenen Fälle während einer Partnerschaft oder Ehe, oftmals innerhalb der eigenen vier Wände, zu Gewalt, in 15 Prozent nach Ende einer Beziehung. Die meisten Täter seien zwischen 20 und 50 Jahre alt, „wobei es in der Gruppe der 30- bis 40-Jährigen nochmals eine Häufung gibt. Sie machen 35 Prozent der Betreuten aus.“