Mehrere Tote bei Protesten gegen Amtsenthebung Castillos in Peru

Rückendeckung erhielt Castillo von mehreren linksregierten Ländern der Region. Castillo war am vergangenen Mittwoch wegen "moralischer Unfähigkeit" vom Parlament des Amtes enthoben und später festgenommen worden, seine Stellvertreterin Dina Boluarte wurde zur neuen Präsidentin ernannt. Angesichts der Proteste gegen den Machtwechsel kündigte sie am Sonntag an, die eigentlich erst 2026 geplanten Parlamentswahlen auf April 2024 vorverlegen zu wollen. Zudem verhängte sie den Ausnahmezustand über die besonders von Protesten betroffenen Regionen.

Dessen ungeachtet hielten die Proteste auch am Montag an. Dabei wurden in der Provinz Apurímac im Süden des Landes vier Menschen getötet, nachdem dort am Sonntag bereits zwei Demonstranten bei Zusammenstößen mit Sicherheitskräften starben. Ein weiterer Demonstrant wurde am Montag bei Zusammenstößen mit der Polizei in Perus zweitgrößter Stadt Arequipa getötet. "Insgesamt gibt es seit Sonntag sieben Tote", erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus Behördenkreisen.