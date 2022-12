Auch Dölsach abgeschlossen: Acht von zehn Bahnhöfen in Osttirol fertig

Dölsach – Mit der Renovierung des Bahnhofs Dölsach biegen ÖBB, Gemeinden, Land und Bund in die Zielgerade beim so genannten „Osttirol-Paket“. Vor fünf Jahren sind 55 Millionen Euro für die Erneuerung der zehn Bahnhöfe bzw. Haltestellen entlang des Drautals bereitgestellt worden. Dölsach war Nummer acht auf der Liste.

Bereits abgeschlossen sind außerdem die Projekte in Lienz, Sillian, Weitlanbrunn, Abfaltersbach, Heinfels, Tassenbach und Mittewald. „Beim Bahnhof Thal sind alle Bereiche des Bahnhofs fertig gestellt, 2023 wird noch die Verkehrslösung vor dem Bahnhof umgesetzt“, teilen die ÖBB mit. „Der Halt in Nikolsdorf wird voraussichtlich 2023 modernisiert.“

In Dölsach wurden die Bahnsteige neu errichtet und mit einem überdachten Wartebereich ausgestattet. So wie die anderen Bahnhalte ist auch Dölsach barrierefrei. Durch die Erhöhung der Bahnsteige auf 55 Zentimeter (oberhalb der Schienenoberkante) können die Reisenden jetzt ohne Schwellen in die Züge einsteigen.