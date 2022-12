Große Einsparungen durch „Sinfonia“-Sanierungen in Innsbruck

Innsbruck – In den Jahren 2014 bis 2020 wurden im Rahmen des EU-Projekts „Sinfonia“ großflächige Sanierungen an Wohn- und Schulgebäuden in Innsbruck und Bozen durchgeführt. In der Tiroler Landeshauptstadt beteiligten sich die Innsbrucker Immobiliengesellschaft (IIG) und die Neue Heimat Tirol (NHT) an der Sanierungsstrategie, die von der Uni Innsbruck und dem Passivhaus Institut (PHI) wissenschaftlich begleitet wurde. Im Zuge von Sinfonia sanierten die beiden Bauträger 33 Gebäude mit rund 66.000 m2 Wohnfläche, darunter ein Quartier mit 16 Gebäuden sowie zwei Schulen. Die nunmehr sanierten Altbauten stammten aus den Jahren 1940 bis 1960.