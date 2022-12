Grundlagenpapier im Innsbrucker Gemeinderat: Ein bisschen Strategie auf der Zielgeraden

In manchen Punkten unterscheiden sich die Fassungen deutlich. So fand sich im Grundlagenpapier etwa die von VertreterInnen der Kulturszene immer wieder geäußerte Forderung nach einem ExpertInnengremium, das Politik und Verwaltung in den Kulturbereich betreffenden Fragen berät. Einen solchen Kulturbeirat gibt es beim Land Tirol, aber auch in der Stadt Salzburg oder in Linz. In Irene Heisz’ Fassung wurde das Ansinnen zur vagen „Arbeitsgruppe“ mit Vorschlagsmöglichkeit. Schwarzls Version ist konkreter: Angedacht sei ein „‚Beirat‘ mit Geschäftsordnung“. Dem Mehr an Mitsprache erteilte der Kulturausschuss eine Absage.