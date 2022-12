Legendäre Bestzeit: Karwendelmarsch-Startplätze bereits nach 5 Stunden vergeben

Innsbruck, Pertisau ‒ „Von Beginn an war die Beschränkung auf 2500 Teilnehmer einer der ‚Grundpfeiler‘ für den Karwendelmarsch. Nur so kann die Intention, einzigartige Sporterlebnisse in der einmaligen, geschützten Berglandschaft des Naturpark Karwendel zu ermöglichen, auch wirklich gelebt werden“, so die Veranstalter Martin Tschoner (GF Achensee Tourismus) und Elias Walser (GF Seefeld – Tirols Hochplateau). Dass das Interesse so groß ist und bereits nach 5 Stunden alle Plätze vergeben waren, überraschte die Verantwortlichen am Mittwoch trotzdem: „Wir hatten erwartet, dass es einen neuen Rekord geben könnte. Aber dass diese Marke bereits nach so kurzer Zeit erreicht wurde, hat uns mehr als nur gefreut.“