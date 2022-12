Das Rote Kreuz macht sich zukunftsfit

Das Rote Kreuz wird im kommenden Jahr 160 Jahre alt. Die weltweit größte humanitäre Hilfsorganisation hat seit jeher das Ziel, Menschen in Not zu helfen, ungeachtet ihrer Herkunft, ihres Alters, Geschlechts oder ethnischen Zugehörigkeit. Das ist auch heute und in Zukunft so und dennoch muss sich das Rote Kreuz in regelmäßigen Abständen neu im globalen Wandel orientieren. Auch 2022 hat sich das Österreichische Rote Kreuz einer solchen Neuorientierung unterzogen und die Strategie bis 2030 festgeschrieben.