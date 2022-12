Straßenbahnen stießen in Innsbruck frontal zusammen: Fünf Verletzte

Innsbruck – Die Innsbrucker Kreuzung Anichstraße/Bürgerstraße war am Mittwoch gegen 13 Uhr Schauplatz eines ungewöhnlichen Unfalls. Zwei Straßenbahnen stießen frontal zusammen und entgleisten, beide Lenker und drei Passagiere wurden verletzt.

Die Ursache für den Unfall war rasch geklärt. Wie die Ermittlungen der Polizei ergaben, hätten die beiden entgegenkommenden Garnituren die Kreuzung geradeaus überqueren sollen. Der 49-jährige Straßenbahnführer, der in Richtung Westen in die Kreuzung einfuhr, soll durch eine fehlerhafte Betätigung der Schalteinrichtung für die Weichenstellung anstatt geradeaus nach links in Richtung Bürgerstraße geraten sein. Es kam zur Kollision, wobei er und die 51-jährige Führerin der zweiten Straßenbahn leicht verletzt wurden.