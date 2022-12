„Innenpolitische Gründe“ für Abschiebung: Nehammer in Erklärungsnot

Wien – Nun ist wieder etwas publik geworden, das für die ÖVP problematisch ist. Karl Nehammer wollte als Innenminister „aus innenpolitischen Gründen“ trotz der bevorstehenden Taliban-Eroberung Afghanen nach Kabul abschieben. Laut internen Unterlagen, die den deutschen Sendern WDR und NDR, der Süddeutschen Zeitung und dem Falter vorliegen, wollte Nehammer einen Abschiebeflug chartern lassen – mithilfe seines deutschen CSU-Amtskollegen Horst Seehofer. Der Flieger hätte am 3. August 2021 um 21.30 Uhr in München starten sollen. Die Aktion sei in letzter Sekunde gestoppt worden. Hintergrund war der Mord an einer 13-Jährigen in Wien − begangen von drei Afghanen.