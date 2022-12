Gut zu wissen: Das ist zu tun, wenn ein Paket nicht oder beschädigt ankommt

Weihnachten ist auch die Zeit von Paketmassen. Was für Post und Lieferdienste enorme Belastung bedeutet – aber auch bei Konsumenten für Ärger sorgen kann. Dann, wenn Pakete nicht wie erwartet ankommen oder Ware beschädigt wurde. Die AK hat einen Ratgeber ausgearbeitet, der die Rechtslage beleuchtet.

Wien, Innsbruck – Der Online-Handel beschert der Post deutlich mehr Arbeit. Am Spitzentag im Dezember hat die Post rund 1,3 Millionen Pakete befördert, im ganzen Dezember werden es etwa 19,6 Millionen sein, schätzt das Unternehmen. Damit wird der Vorjahreswert noch einmal leicht übertroffen. Dazu kommen bis zu 58 Mio. Briefe und Weihnachtskarten in der Adventzeit. Die Post ist nur einer von mehreren Paket-Zustellern, die gesamte Packerlflut ist also noch größer.