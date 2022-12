SOS-Kinderdorf in Nußdorf-Debant: Besser leben ohne Zaun

SOS-Kinderdorffamilien wohnen seit zehn Jahren in einer Siedlung mit anderen Mietern. Das Modell in Nußdorf-Debant bewährt sich.

Das ist längst vergangen. Das Kinderdorf in Osttirol wurde 1955 errichtet und ist das zweitälteste der Welt, gleichzeitig aber eines der modernsten in Österreich. Vor zehn Jahren übersiedelten die Familien vom ursprünglichen „Dorf im Dorf“, das aus sieben Häusern bestand, in eine neue Siedlung. „Dort gibt es 35 Wohneinheiten in verschiedensten Größen“, schildert Kinderdorf-Leiter Guido Fuß. „Zehn dieser Wohnungen sind an uns vermietet, die restlichen bewohnen andere Mieter.“