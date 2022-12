Corona, Teuerung und aggressive Kunden: Handelsangestellte stark belastet

AK und GPA appellieren für mehr Respekt von Kunden aber vor allem auch Arbeitgeben gegenüber Handelsangestellten. Eine von Arbeitnehmervertretern beauftragte Studie zeigt den aktuell sehr hohen Druck in der Branche.

Wien – AK und GPA haben die Arbeitszufriedenheit im Handel erheben lassen. In der Dauerkrise zeigt sich, dass es besonders starke Auswirkungen auf diese Branche gibt. Denn nach der Hochphase der Pandemie leiden die Handelsmitarbeiter unter der Teuerung – neuerlich im doppelten Sinne, denn neben der eigenen Betroffenheit kriege man immer öfter Kunden-Unmut zu spüren. Dazu kämen oft schwer planbare Arbeitszeiten. Also wird für mehr Respekt plädiert - seitens Kunden und Arbeitgebern.

"Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wollen und mögen es, für die Kundinnen und Kunden da zu sein", betonte GPA-Chefin Barbara Teibe am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Wien. "Aber die Beschäftigten erwarten sich mehr Respekt." Dabei gehe es nicht nur um "Fakten, wie höhere Gehälter, bessere Arbeitsbedingungen und mehr Arbeitszeitqualität. Wir fordern auch ein, dass die Arbeitgeber hinter den Mitarbeitern stehen, wenn es zu Situationen kommt, in denen Kunden aggressiv werden", forderte die Gewerkschafterin. Es gebe immer mehr Rückmeldungen über "wirklich aggressive Kunden".

Die Ergebnisse zeigen den enormen Druck, den Stress den es in der Branche gibt. Oft gibt es unbezahlte Überstunden und Arbeitszeitgesetzverletzungen. AK-Chefin Renate Anderl

Es komme zu Beschimpfungen bis hin zu Handgreiflichkeiten. Waren es vor kurzer Zeit noch Coronamaßnahmen wie die Maskenpflicht, die manch Einkäufer in Rage brachten, so sind es jetzt die enorm gestiegenen Preise. "Wir appellieren an die Kunden, den Handelsangestellten respektvoll gegenüber zu treten."

"Die Ergebnisse sind wenig überraschend", sagte AK-Chefin Renate Anderl. "Sie zeigen den enormen Druck, den Stress den es in der Branche gibt. Oft gibt es unbezahlte Überstunden und Arbeitszeitgesetzverletzungen. Die KV-Anwendung ist für manche Arbeitgeber im Handel offenbar manchmal ein Fremdwort."

Schwer planbare Arbeitszeiten, 20.000 offene Stellen

Eigentlich ist die Zufriedenheit im Handel bei etwa drei Viertel der Mitarbeitenden gegeben, erläuterte Eva Zeglovits vom IFES-Institut. "Dann kommen aber große Aber", sagte die für die Erhebung verantwortliche. "Die Rahmenbedingungen stimmen oft nicht." Die Branche ist stark von Teilzeit geprägt und hierbei gibt es mit drei Monaten aus der Sicht von AK und GPA zu lange Durchrechnungszeiträume, um Überstunden ausbezahlt zu bekommen. "Allzu oft haben die meist weiblichen Teilzeitmitarbeiterinnen gar keine Chance aufs Geld, sondern müssen die Freizeit nehmen." Das sorge wie andere Punkte wie etwa der große Personalmangel für schwer planbare Arbeitszeiten, worunter viele Mitarbeiter litten, so Anderl und Teiber.

Die Teilzeitquote im Einzelhandel beträgt 39 Prozent. Sie liegt damit um 11 Punkte über dem Gesamtdurchschnitt. Derzeit gibt es 20.000 offene Stellen.

Viele gehen krank zur Arbeit

Dass der Arbeitsdruck hoch sei zeigt sich laut Zeglovits, dass in der Branche mehr Mitarbeiter auch krank zur Arbeit gingen als in anderen Wirtschaftsbereichen. "Üblicherweise machen das Mitarbeiter, um Kolleginnen nicht hängen zu lassen. Sie haben das Gefühl, es geht nicht, wenn sie ausfallen." Das bestätige auch einen hohen Zeitdruck in der Branche.

Die Betriebe könnten viel tun, unter anderem mit Öffnungszeiten, die so angepasst werden, dass die Beschäftigten ihre Arbeit mit Betreuungspflichten besser vereinbaren können. Eva Zeglovits, IFES-Institut

Als Forderungen stellen die AK und GPA etwa, dass es für Samstagsarbeit künftig nicht mehr zwei Halbtage in der Folgewoche geben dürfe sondern einen ganzen Tag. So könne es öfter eine Fünftagewoche auch im Handel geben. Insgesamt müssten die Arbeitszeiten für die Beschäftigten planbarer werden. "Dafür können die Betriebe viel tun, unter anderem mit Öffnungszeiten, die so angepasst werden, dass die Beschäftigten ihre Arbeit mit Betreuungspflichten besser vereinbaren können."

Vorankündigungszeiten von 14 Tagen bei der Diensteinteilung sind gesetzlich vorgeschrieben, würden aber oft nicht eingehalten. Hier brauche es wirksame Strafen.

Häufig würden Beschäftigte im Handel auch nach ein paar Stunden Arbeit eine unbezahlte Pause machen. Danach müsse nochmals für ein paar Stunden gearbeitet werden. Das verhindere ein Familienleben. (TT.com, APA)