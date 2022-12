Nicht krankenversichert: 27.000 Menschen in Österreich ohne ärztliche Versorgung

Wien – Geschätzt 27.000 in Österreich ansässige Menschen sind aus den verschiedensten Gründen nicht krankenversichert. Diese Betroffenen sind von den meisten medizinischen Versorgungseinrichtungen ausgeschlossen, da sie die Leistungen selbst bezahlen müssten, aber in den allermeisten Fällen keine finanziellen Mittel dafür haben. „Es ist ein Teufelskreis zwischen Armut und Gesundheitsproblemen", sagte die Leiterin der Diakonie, Maria Katharina Moser, bei einer Pressekonferenz.

Eine fehlende Krankenversicherung ist unter Personen mit niedrigem Einkommen wesentlich häufiger als in anderen sozialen Schichten. Aber gerade sozial schwache Personen leiden vermehrt unter Gesundheitsproblemen. Eine Anlaufstation für sie ist in Wien die kostenlose Ambulanz AmberMed der Diakonie, in der zwischen 50 und 80 Ärztinnen und Ärzte ehrenamtlich arbeiten.