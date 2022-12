Freitag bringt nochmal Schnee nach Tirol, Wochenende kalt aber sonnig

Bis Samstag halten sich Wolken und Schneeflocken, dann macht sich die Sonne breit. Deutlich milder dürfte es in der neuen Woche werden.

Innsbruck – Winterlich-wechselhaft lautet die Wetterprognose für Tirol bis Samstagfrüh. Pünktlich zum Wochenende wird es dann aber freundlicher, meint Reinhard Prugger von den Meteo Experts. Die Weihnachtswoche dürfte mit einem Mix aus Sonne und Wolken bei milderen Temperaturen starten.

Entgeltliche Einschaltung

Entgeltliche Einschaltung

In der kommenden Nacht trifft zunächst einmal eine Schlechtwetterfront aus dem Süden bei uns ein, erklärt der Meteorologe. Zu spüren bekommen diese dementsprechend vor allem Ost- und Südtirol mit Schnee(regen) und Glatteis. In Nordtirol schneit es am ehesten am Alpenhauptkamm sowie im Oberland Richtung Außerfern.

🔗 Mehr zum Thema:

Freitag bringt überall Schnee, Samstag sonnig und kalt

Der Freitag beginnt dann mit Temperaturen knapp unter dem Gefrierpunkt, im Lauf des Tages steigen sie bis knapp darüber. Es ist meist bewölkt, zunächst aber in Osttirol und dem Unterland noch längere Zeit trocken. Ab dem Nachmittag breitet sich allerdings vom Oberland her Schneefall auf ganz Tirol aus – teils bis in die Täler.

„Dann ist es vorbei mit dem Schnee", meint Prugger. Nach ein paar letzten Flocken reißt es am Samstag bald auf, der Tag dürfte frostig, aber freundlich werden. Überall setzt sich nach und nach die Sonne durch, das Thermometer steigt nicht über 0 Grad.

Entgeltliche Einschaltung

📽️ Video | Wetteraussichten für ganz Österreich:

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um dieses Video von APA Videoplattform (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Abspielen

Sonntag mit viel Sonnenschein, neue Woche wird milder

Sonnenschein verspricht auch der Sonntag, die Minusgrade bleiben uns aber erhalten – „vor allem in den Niederungen", meint Prugger. Spürbar milder wird es zum vierten Advent in den Bergen.

Dieser Trend zieht sich bis in die neue Woche, die mit einem Sonne-Wolken-Mix beginnt. „Im Lauf der ersten Wochenhälfte kämpft sich die mildere Luft aber bis in die Täler." So klettern die Höchstwerte am Dienstag bereits in Richtung 10 Grad.

📸 So schön ist der Winter in Tirol: Wir suchen die besten Leserfotos

Weiße Weihnachten? Noch möglich, aber unwahrscheinlich

Auch wenn mildere Temperaturen nicht nach Winter Wonderland zu Weihnachten klingen – „lässt sich das noch nicht sagen", so der Experte. Dagegen spricht allerdings eine Statistik der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG): Österreichs Weihnachtsfeiertage sind in den vergangenen Jahrzehnten um durchschnittlich ein bis 2,5 Grad wärmer geworden.

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um diesen Beitrag von Facebook (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Anzeigen

„Die Chance auf weiße Weihnachten ist in den letzten Jahrzehnten in Innsbruck, Salzburg und Graz um 30 Prozent zurückgegangen, in Bregenz, Linz und Klagenfurt um 40 Prozent, in St. Pölten und Wien um 50 Prozent und in Eisenstadt um 60 Prozent", so Alexander Orlik von der ZAMG.

Die Chance auf weiße Weihnachten ist in den letzten Jahrzehnten in Innsbruck, Salzburg und Graz um 30 Prozent zurückgegangen, in Bregenz, Linz und Klagenfurt um 40 Prozent, in St. Pölten und Wien um 50 Prozent und in Eisenstadt um 60 Prozent. Alexander Orlik (ZAMG)