„Notos Quartett“ in Innsruck: Wagemutiger Abend auf dem Hochseil

Das junge Ensemble „Notos Quartett“ stellt sich beim Kammerkonzert in Innsbruck vor.

Innsbruck – Notos, so erfährt der Rat suchende Zeitgenosse in der allzeit bereiten Internet-Ordination von Doktor (bzw. Doktorin) Google, bezeichnet in der griechischen Mythologie einen warmen, mitunter auch recht stürmischen Wind. Ein solcher vermag Bestehendes gehörig durcheinanderzuwirbeln.

Sollte also tiefenmythologische Sachkenntnis zur Namensgebung des Notos Quartetts geführt haben, so lagen die vier MusikerInnen dieses schweizerisch-deutschen Kammermusik-Ensembles damit goldrichtig. Neugierig und wagemutig, charmant und temperamentvoll frisch – so präsentiert sich das Notos Quartett bei seinem Innsbruck-Debüt vorgestern Mittwoch im Haus der Musik (Anlass: 3. Kammerkonzert der laufenden Reihe).

Klavierquartette sind, der Besetzung entsprechend (Klavier, Geige, Viola, Cello), das gewählte Format des Abends. Mit jenem von Mozart in g-Moll (KV 478) kann wenig schiefgehen, wenn man derart beherzt, beseelt von spürbarem Teamgeist, zu Werke geht wie die jungen Gäste an ihren Instrumenten.

Deutlich mehr Wagemut zeigt sich beim weithin unbekannten Divertissement von Jean Françaix aus dem Jahr 1933. Notos-Cellist Philip Graham verheißt schon vorab einen Hochseilakt – ein Versprechen das vollends eingelöst wird. Françaix’ vier Sätze bewegen sich weit abseits üblicher Hörgewohnheit: Harmoniecollagen mit Tanz und Trara, Appetit anregende musikalische Häppchen wie beim nächtlichen Streifzug durch Bars und Clubs (von Format), ein irrwitziges Prestissimo im Wahnsinnstempo zum Finale. Mit Françaix frönt das Ensemble der Lebenslust: ausgelassen, keinen Gedanken an Morgen verschwendend. Das Notos Quartett wagt tatsächlich ein Tänzchen auf dem Hochseil, ohne Netz und ohne Absturz.

Johannes Brahms’ Klavierquartett Nr 1. in g-Moll (op. 25) kann da im Vergleich, weil auch etliche Jahrzehnte älter, bedeutungsschwer und wuchtig herüberkommen. Nicht so in den tüchtigen Händen der Vortragenden. Sie versetzen das Haus mit dem fast schon rockigen 4. Satz, dem „Rondo alla Zingarese“, in Schwingung.