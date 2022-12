Noch bessere Diagnostik für die Brust in St. Johann

Ein hochmodernes Mammographiegerät ist in St. Johann im Einsatz.

St. Johann i. T. – Als erstes Krankenhaus in Tirol neben der Universitätsklinik Innsbruck hat das Bezirkskrankenhaus St. Johann i. T. die Möglichkeit, eine Kontrastmittel-Mammographie anzubieten. Das rund 200.000 Euro teure Gerät ist laut Verwaltungsdirektor Christoph Pfluger seit November im Einsatz. Es ist in der Lage, ohne zusätzliche Strahlenbelastung einen Schichtstapel von 50 Bildern für jede Brust in verschiedenen Winkeln zu erstellen (3D) und dadurch präzise Bilder zu erzeugen.