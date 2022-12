„Emily“: Auf dem Weg zur Sturmhöhe

Innsbruck – Ein glückliches Leben wird in „Emily“ nicht erzählt, dafür ein intensives. Emily Brontë hat ihren Roman „Wuthering Heights – Sturmhöhe“ vor etwa 175 Jahren geschrieben. Kurz darauf starb sie mit 30 Jahren. Nun erweckt Regisseurin Frances O’Connor die Autorin in ihrem intensiven BioPic wieder zum Leben. Dabei nimmt sie sich auf Basis der wenigen biografischen Informationen über die mittlere der drei Brontë-Schwestern durchaus Freiheiten.

Wie Emily muss auch ihr Filmporträt einen eigenen Weg finden. Die Frage nach historischer Genauigkeit beantwortet Frances O’Connor mit Kostümen und Namen. Auch die Drehorte entsprechen dem nordenglischen Lebensmittelpunkt der Brontë-Familie in Yorkshire. Doch unter dieser faktischen Oberfläche geht es dem Film um eine innere Landschaft, die ebenso karg wie wild ist – gebremst freilich durch die Unfreiheit als Frau zu jener Zeit.

Ihr Französisch verbessere sich sehr, schreibt Emily bald an ihre Schwester. Doch der Film tut einiges, um diese heftige heimliche Beziehung nicht zu verkitschen, unterstützt durch die markante Musik von Abel Korzeniowski.

Die Autorin des nach einer britischen Umfrage zur „greatest love story of all time“ gewählten „Wuthering Heights“ erzählt von einer dunklen, brutalen Passion. Das BioPic „Emily“ liefert nun eine fiktive biografische Inspiration dafür. Der bigotte Pastor ist kein netter Gentleman à la Mr. Darcy, auch wenn ihn Oliver Jackson-Cohen durchaus mit ambivalentem Charisma spielt. Vor allem jedoch gibt die großartige Hauptdarstellerin Emma Mackey ihrer Emily ein inneres Feuer, das ebenso heftig wie dunkel brennt und sich nicht erst an einem Mann entzündet. Das lässt die Figuren um Emily zeitweise eindimensional wirken, mit Ausnahme ihres seelenverwandten Künstler-Bruders Branwell („Dunkirk“-Star Fionn Whitehead). Schwester Charlotte (Alexandra Dowling), immerhin Autorin von „Jane Eyre“, wird nur als brave Lehrerin ins Bild gesetzt.