Vorbeifahrender Autolenker entdeckte abgestürzten Pkw in Osttirol

In der Nacht auf Freitag kam ein Autolenker von einer Gemeindestraße bei Matrei in Osttirol ab. Die alarmierten Einsatzkräfte bargen den Schwerverletzten.

Matrei in Osttirol – Einem aufmerksamen Autolenker ist es zu verdanken, dass nach einem Unfall bei Matrei in Osttirol in der Nacht auf Freitag ein 42-Jähriger gefunden wurde. Gegen 3.30 Uhr entdeckte der vorbeifahrende Lenker, dass von einer Gemeindestraße im Ortsteil Zedlach ein Wagen von der Fahrbahn abgekommen war. Der Pkw war rund 250 Meter über steiles Wiesengelände abgestürzt.