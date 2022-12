Tirol führt an Wochenenden und Feiertagen wieder Abfahrverbote ein

Innsbruck – Am Heiligen Abend treten in Tirol wieder die Fahrverbote für den Ausweichverkehr in Kraft. Auf ausgewählten Straßen in den Bezirken Kufstein, Reutte und Schwaz gelten die Fahrverbote von 24. Dezember 2022 bis einschließlich Ostermontag, 10. April 2023 jeweils an den Wochenenden und an Feiertagen von 8 bis 17 Uhr. Ziel-, Quell- und Anrainerverkehr sind erneut ausgenommen, teilte das Land in einer Aussendung mit.