Pflegeheim in Ehenbichl: 62 neue Betten sollen Druck herausnehmen

Ehenbichl – Auf der Baustelle des neuen Pflegeheims in Ehenbichl wird trotz widrigster Wetterbedingungen emsig gewerkelt. Die lärmintensiven Arbeiten am felsigen Untergrund sind so gut wie vorbei, langsam wächst der Bau in die Höhe. Ein Bild davon machten sich kürzlich die Außerferner Bürgermeister bei der Baustellenbesichtigung mit Pflegeverbandsobmann Hanspeter Wagner.