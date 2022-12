Betrunkene hielten sich in Pians beim Pinkeln an Verkehrszeichen fest und stürzten ab

Zwei Männer hielten, um sich an einer Böschung zu erleichtern. Da sie betrunken waren, hielten sie sich an einem Verkehrszeichen fest. Dieses gab jedoch nach, die beiden Männer stürzten in die Tiefe.

Pians – Zwei junge Männer sind in Pians bei einem Sturz verletzt worden. Die 24 und 26 Jahre alten Männer hatten am Freitag vorgehabt, mit Kollegen zum Feiern nach Ischgl zu fahren. Auf Höhe der Pianner Höhe in Pians mussten sie ihre Notdurft verrichten. Weil die beiden Schweizer betrunken waren, hielten sie sich an einem Verkehrszeichen fest. Dieses gab jedoch nach und stürzte über eine Böschung. Und die beiden Männer wurden mitgerissen.